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Son Dakika: 'ta liderler 16 Nisan'da bir araya gelecek

Son Dakika Haberi: Kuzey Türk Cumhuriyeti () Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri , İsviçre'nin Crans-Montana kentinde sonuçsuz kalan Kıbrıs müzakerelerinin ardından ilk kez 16 Nisan'da bir araya gelecek.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 15:22

Birleşmiş Milletlerin () İyi Niyet Misyonu Ofisinden yapılan açıklamaya göre, liderler, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki konutunda gerçekleşecek "resmi olmayan" toplantı saat 19.00'da başlayacak.

TEMMUZ 2017'DEKİ GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlatılan müzakereler kapsamında Temmuz 2017'de İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan bir sonuç çıkmamıştı.

Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği" "Mülkiyet" "Yönetim-Güç Paylaşımı" "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler" olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.

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Son Dakika: Kıbrıs'ta liderler 16 Nisan'da bir araya gelecek
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