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SpaceX’in dan geniş bant servisi onaylandı

, SpaceX’in uydularla küresel geniş bant ağı kurma fikrini resmen onayladı.

Giriş Tarihi: 30.3.2018 16:25
SpaceX’in uzaydan geniş bant internet servisi onaylandı

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, binlerce uyduyla uzaydan bağlantısı sağlamak için gerekli izni aldı.

Federal İletişim Komisyonu (FCC), Dünya yörüngesinde konumlandırılacak uyduların geniş bant internet sağlamasını onayladığını duyurdu. FCC, SpaceX'in 4.425 uyduyla internet bağlantısı sağlayacağı detayını paylaştı.

FCC, geçtiğimiz ay SpaceX'in bu fikrini desteklemiş ve fiber optik kabloların erişemediği yerlere internet bağlantısı götürmenin en iyi yolunun uydu teknolojisi olduğu yönünde görüş belirtmişti.

SpaceX, ilk internet uydularını 2 Nisan tarihinde Cape Canaveral, Florida'da bulunan uzay üssünden yörüngeye fırlatacak. Fırlatma için şirketin Falcon 9 roketi kullanılacak.

FCC, SpaceX'in Ka (20/30 GHz) ve Ku (11/14 GHz) bant frekansları kullanacağını belirtti.

Elon Musk, uzaya kurmayı planladığı internet ağıyla, Mars'ta kurulacak olan insan kolonisine de internet götürmek istiyor. Musk'a göre kurulacak gezegenler arası internet bağlantısı, Dünya'daki geleneksel bağlantıdan çok daha hızlı olacak.

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SpaceX’in uzaydan geniş bant internet servisi onaylandı
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