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'da otobüste çıktı

'da Myanmarlı göçmen işçileri taşıyan otobüste çıktı, 20 kişi hayatını kaybetti

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 09:28 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 09:30
Tayland'da otobüste yangın çıktı

'da göçmen işçileri taşıyan yolcu otobüsünde çıkan da 20 kişi hayatını kaybetti. Yerel medyadaki haberlere göre, ülkenin batısındaki Tak kentinde Myanmarlı göçmen işçileri taşıyan iki katlı otobüste henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

20 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ

Polis yetkilisi Raewat Aiemtak, otobüste bulunanlardan 20 kişinin yanarak can verdiğini belirterek, bir kişinin ağır yaralandığını, 27 kişinin ise otobüsten çıkmayı başardığını kaydetti.

Aiemtak, yangının nedeninin araştırıldığını söyledi. Tayland'ın Nakhon Ratchasima bölgesinde de geçen hafta tur otobüsünün yoldan çıkması sonucu 18 kişi yaşamını yitirmişti.

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Tayland'da otobüste yangın çıktı
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