Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Trump: Çok yakın zamanda Suriye’den çekileceğiz

Trump: Çok yakın zamanda ’den çekileceğiz

Ragıp SOYLU
RAGIP SOYLU Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018
Trump: Çok yakın zamanda Suriye’den çekileceğiz
ABD Başkanı , 'den çok yakında çıkacaklarını söyledi. Ohio eyaletinde düzenlenen bir mitinge katılan ABD Başkanı Trump, Suriye konusunda önemli mesajlar verdi. Ekonomi ile ilgili konuşmasının bir yerinde sözü ABD'nin Suriye'deki harcamalarına getiren Trump, "Suriye'den çok yakında çıkacağız. Çok yakında. Diğer (Bölgedeki) insanlar artık onunla ilgilensinler. 'Halifelik' diye adlandırdıkları şeyi yüzde 100 bitireceğiz. (DEAŞ'ın elinden) Hepsini geri alacağız." değerlendirmesini yaptı. ABD ordusunun DEAŞ karşısındaki başarısını öven Trump, bununla birlikte DEAŞ'a karşı mücadelede sona geldikleri yorumunda bulundu.

DIŞİŞLERİ: BİLGİMİZ YOK
Öte yandan Trump'ın açıklamasından kısa bir süre sonra basın brifinginde konuyla ilgili sorulara muhatap olan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Trump'ın açıklamalarına dair bilgilerinin olmadığını söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump: Çok yakın zamanda Suriye’den çekileceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN