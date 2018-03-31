“10-15 yıl içinde İran’la savaşabiliriz”

Üst düzey temaslarda bulunup kamuoyunu yönlendiren kişilerle görüştüğü bir ABD seyahati gerçekleştiren Suudi Arabistan
Veliaht Prensi, Wall Street Journal
gazetesine yaptığı açıklamalarda Batı dünyasını İran
'a daha sert yaptırımlar uygulamaya çağırdı. Prens Muhammed bin Selman "Eğer bunu başaramazsak 10-15 yıl içinde İran'la savaşacağız" öngörüsünde bulundu. Daha önce de CBS kanalına konuşan Prens Muhammed bin Selman, "Eğer İran nükleer silah yaparsa, Suudi Arabistan da mümkün olduğunca çabuk bir biçimde nükleer bomba sahibi olacaktır" demişti.