Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > “10-15 yıl içinde İran’la savaşabiliriz”

“10-15 yıl içinde ’la savaşabiliriz”

Giriş Tarihi: 31.3.2018
“10-15 yıl içinde İran’la savaşabiliriz”
Üst düzey temaslarda bulunup kamuoyunu yönlendiren kişilerle görüştüğü bir ABD seyahati gerçekleştiren Veliaht Prensi, gazetesine yaptığı açıklamalarda Batı dünyasını 'a daha sert yaptırımlar uygulamaya çağırdı. Prens Muhammed bin Selman "Eğer bunu başaramazsak 10-15 yıl içinde İran'la savaşacağız" öngörüsünde bulundu. Daha önce de CBS kanalına konuşan Prens Muhammed bin Selman, "Eğer İran nükleer silah yaparsa, Suudi Arabistan da mümkün olduğunca çabuk bir biçimde nükleer bomba sahibi olacaktır" demişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
“10-15 yıl içinde İran’la savaşabiliriz”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN