2 milyon $’lık yüzüğüyle İstanbul’dan geçti

Hilton
otellerinin varisi Paris Hilton
, bir otel açılışına katılacağı Ukrayna
'ya gitmek için İstanbul
'dan aktarma yaptı. Geçtiğimiz günlerde nişanlısı Chris Zylka'nın hediye ettiği 2 milyon dolarlık yüzüğünü kaybedip bulmasıyla gündeme gelen Hilton, nişanlısı ile birlikte THY
uçağıyla saat 17.50'de Atatürk Havalimanı
'na indi. Hilton, mağazaları gezerek 'Barbie' bebek ve baklava satın aldı. Hayranlarıyla fotoğraf da çektiren Hilton, önümüzdeki ay bir moda gösterisi için yeniden İstanbul'a geleceğini söyledi.