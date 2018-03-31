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2 milyon $’lık yüzüğüyle ’dan geçti

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018
2 milyon $’lık yüzüğüyle İstanbul’dan geçti
Hilton otellerinin varisi , bir otel açılışına katılacağı 'ya gitmek için 'dan aktarma yaptı. Geçtiğimiz günlerde nişanlısı Chris Zylka'nın hediye ettiği 2 milyon dolarlık yüzüğünü kaybedip bulmasıyla gündeme gelen Hilton, nişanlısı ile birlikte uçağıyla saat 17.50'de 'na indi. Hilton, mağazaları gezerek 'Barbie' bebek ve baklava satın aldı. Hayranlarıyla fotoğraf da çektiren Hilton, önümüzdeki ay bir moda gösterisi için yeniden İstanbul'a geleceğini söyledi.
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2 milyon $’lık yüzüğüyle İstanbul’dan geçti
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