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64 kişiye mezar olan kaçak çıktı

Giriş Tarihi: 31.3.2018
64 kişiye mezar olan AVM kaçak çıktı
'da çoğu çocuk 64 kişinin ölümüne neden olarak yürekleri burkan alışveriş merkezi ında yeni bir skandal daha ortaya çıktı. 3 günlük yas ilan edilen ülkede Rusya Soruşturma Komitesi, Kış Vişnesi isimli alışveriş merkezinin kaçak olduğunu duyurdu. Olayla ilgili Bölge İnşaat Denetim Dairesi Başkanı görevini kötüye kullanmaktan gözaltına alındı. 25 Mart'ta gerçekelşen faciayla alakalı olarak daha önce de alışveriş merkezinin teknik müdürü ve yangının başladığı çocuk oyun alanını kiralayan kişinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı.
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64 kişiye mezar olan AVM kaçak çıktı
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