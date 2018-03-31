64 kişiye mezar olan AVM kaçak çıktı

Rusya
'da çoğu çocuk 64 kişinin ölümüne neden olarak yürekleri burkan alışveriş merkezi yangın
ında yeni bir skandal daha ortaya çıktı. 3 günlük yas ilan edilen ülkede Rusya Soruşturma Komitesi, Kış Vişnesi isimli alışveriş merkezinin kaçak olduğunu duyurdu. Olayla ilgili Bölge İnşaat Denetim Dairesi Başkanı görevini kötüye kullanmaktan gözaltına alındı. 25 Mart'ta gerçekelşen faciayla alakalı olarak daha önce de alışveriş merkezinin teknik müdürü ve yangının başladığı çocuk oyun alanını kiralayan kişinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı.