ABD’de her kafadan ayrı bir ses çıkıyor

ABD
Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'den çok yakında çıkacağız. Bölgedeki diğer insanlar artık onunla ilgilensinler" sözleri Washington'ın Suriye politikası bulanıklığını bir kez daha net şekilde ortaya koydu. Daha önce terör örgütü YPG
'ye desteğin kesileceği konusunda Türkiye'ye birçok kez sözler verilmesine rağmen uygulamayan ABD, Suriye'nin geleceği konusunda tutarsız politikalarını sürdürüyor. Trump'ın sözleri sadece dünya için sürpriz olmadı ülkesinde de şok etkisi yarattı. Daha günler öncesine kadar ABD Savunma Bakanlığı'nın "Suriye'den çekilmeyeceğiz" sözlerini hatırlatan ABD basını Trump'ın sözlerini eleştirdi. Yapılan yorumlarda "Esad'ın geleceğini belirlemeden, bölgedeki Rus askerlerine karşı kalıcı tedbirler geliştirmeden Suriye'den çıkmak nasıl olacak" denildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "Trump'ın açıklamalarına dair bilgilerinin olmadığını" söylemeleri için de "ABD'de Beyaz Saray
ayrı, Pentagon ayrı, Dışişleri ayrı konuşuyor" eleştirileri getirildi. ABD'nin Suriye'de 20 askeri üssünde 2 binden fazla askerinin olduğu biliniyor.