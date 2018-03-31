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Alman Tornado lerinin, kullanımı için uygun olmadığı ortaya çıktı

'da yayınlanan gizli bir silahlanma raporuna göre, Tornado ''Kasırga'' keşif uçaklarının misyonlarında kullanılmaya uygun olmadığı ortaya çıktı. Alman su'nun yeni utanç raporu olarak yayınlanan gizli silahlanma raporuna göre, Alman Ordusu'nun, Tornado'yu, NATO'ya göndermeyebileceği belirtiliyor.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018 19:35
Alman Tornado jetlerinin, NATO kullanımı için uygun olmadığı ortaya çıktı

Uçaklarda veri iletimini için uygun bir şifreleme cihazının yetersizliğinden ve kablolama sistemlerinin bugünün standartlarına uygun olmadığı ve gizli bilgilerin ele geçirilmesi riski olduğu ifade ediliyor. Bununda, da her hangi bir görevine katılamayacağı anlamına geldiği vurgulanıyor.

NATO STANDARTLARINA UYGUN DEĞİL

Alman su, NATO Mukabele Kuvveti'ne, 10 adet Tornado bildirdi. Raporda, alternatif bir çözümün gerçekleşip gerçekleşmediğinin net olarak belli olmadığı belirtildi. Bir Hava Kuvvetleri sözcüsü ise Hava Alman Kuvvetleri'nin NATO Mukabele Kuvveti'ne (NRF ) bildirilen 10 Tornado i ile mevcut NATO taahhütlerini yerine getirdiğini söyledi. Detayları ise belirtmedi.

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"ALMAN ORDUSUNUN SAVAŞA HAZIRLIĞI TATMİN EDİCİ DEĞİL"

Geçtiğimiz aylarda da Alman Ordusu'nda kurşun geçirmez yelek, kışlık giysi ve çadır darboğazı yaşandığı ortaya çıkmış ve Alman Savunma Bakanlığı'nın bir sözcüsü, Alman ordusunun savaşa hazırlık seviyesinin "genel olarak tatmin edici olmadığını" kabul etmişti.

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Alman Tornado jetlerinin, NATO kullanımı için uygun olmadığı ortaya çıktı
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