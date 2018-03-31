Çin’de sivrisineklere karşı radar

ÇİN
Lİ bilimadamlarının, sivrisinek
lere karşı askeri radar teknolojisi geliştirdiği bildirildi. Radar sistemi, çok sayıda frekanslarda hareket edebilen elektromanyetik dalgalar yayarak, bunların sineklere çarpmasını sağlıyor. Sineklere çarparak, sisteme geri dönen dalgalarla gelen veriler çok hızlı bilgisayarlarda işlenerek, canlının, türü, cinsiyeti, uçuş hızı, kan emici olup olmadığı tespit ediliyor. Söz konusu sistemle, sineklerin hareketleri, yaşam alanları ve göç güzergahlarının kolayca takip edileceği, sıtma, zika ve çeşitli virüsleri yayarak yüz binlerce insanın ölümüne neden olan sivrisineklere karşı etkin mücadele edilebileceği tahmin ediliyor. AA