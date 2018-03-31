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Erdoğan, Putin ve Ruhani 4 Nisan'da 'da buluşacak

Cumhurbaşkanı , 4 Nisan Çarşamba günü 'da konulu zirve için Putin ve Ruhani ile bir araya gelecek

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018 11:48 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 11:49
Erdoğan, Putin ve Ruhani 4 Nisan'da Ankara'da buluşacak

Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) 7. toplantısı, Cumhurbaşkanı ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı 'in eşbaşkanlıklarında 3 Nisan'da 'da yapılacak.

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ'NİN RESMİ TEMEL ATMA TÖRENİ DE YAPILACAK

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada toplantıda Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm yönleriyle kapsamlı şekilde ele alınarak, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi. Ziyaret kapsamında aynı gün Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin resmi temel atma töreni de yapılacak.

SURİYE ZİRVESİ 4 NİSAN'DA

konulu üçlü zirve ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla, 4 Nisan Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Zirve çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani arasında bir ikili görüşme gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular hakkında da fikir teatisinde bulunulacağı ifade edildi.

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Erdoğan, Putin ve Ruhani 4 Nisan'da Ankara'da buluşacak
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