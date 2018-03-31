Filistin'de milli yas ilan edildi

Filistin'de, Gazze'deki Toprak Günü yürüyüşünde İsrail askerlerinin kalabalığın üzerine ateş açması sonucu hayatını kaybeden 17 Filistinli nedeniyle bugün milli yas ilan edildi.

FİLİSTİN TOPRAKLARININ İSRAİL TARAFINDAN İŞGAL EDİLİŞİNİN 42. YILI

Filistin topraklarının İsrail tarafından işgal edilişinin 42. yılında Gazze'nin İsrail sınırı yakınlarında düzenlenen Toprak Günü yürüyüşünde hayatını kaybedenler için cenaze törenleri düzenlenmeye başladı. Gazze Şeridi'nde başlayan ve 6 hafta sürecek olan Toprak Günü yürüyüşünde İsrail askerlerinin yürüyüş yapan kalabalığa ateş açması sonucunda Muhammed Neccar (25), Mahmut Muammar (38), Muhammed Abu Omar (22), Ahmed Odeh (19), Cihak Freneh (33), Mahmud Saadi Rahmi (33), Abdulfetteh Abdulnabi (22), İbrahim Ebu Shaar (20), Abdulkdair el-Havaciri, Sari Abu Odeh, Hamdan Abu Amsheh, Cihat Abu Jamous, Bedir al-Sabah ve Naci Ebu Hicar ile ismi öğrenilemeyen 3 kişi hayatını kaybetmişti. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın hayatını kaybedenler için bugünü milli yas ilan etmesi sebebiyle ülke genelinde okullar ve hükümet binaları kapalı tutulacak.

FİLİSTİNLİLERE KARŞI SİLAH KULLANIMI İNSAN HAKLARI İHLALİ

İsrail'deki Filistinliler insan hakları merkezi Adalet Merkezi'nden yapılan açıklamada ise, İsrail askerlerinin Filistinlilere karşı silah kullanmasının insan hakları ve uluslararası hukukun ihlali olduğu belirtildi.

Öte yandan BM Genel Sekreteri Antonio Gueterres, İsrail'in Gazze'de silahsız halka ateş açmasının bağımsız bir heyet tarafından soruşturulması gerektiğini söyledi. BM Güvenlik Konseyi taraflara geri çekilme çağrısında bulundu.