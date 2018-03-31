Günde 20 muz yiyerek bambaşka biri oldu!

Avustralyalı Freelee sabah, öğlen ve akşam sürekli muz yiyerek bir deri bir kemik kaldı. freeleethebananagirl ismiyle tanınan 29 yaşındaki Leanne Ratcliffe, diyeti ve zayıflama görüntülerini sayfasına koyunca kısa sürede fenomen oldu.