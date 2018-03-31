Günde 20 muz yiyerek bambaşka biri oldu!

Kilo vermek, fit bir vücuda sahip olmak her insanın hayalidir. 29 yaşındaki Leanne Ratcliffe de fazla kilolarından kurtulmak için uzun süre çare aradı ve en sonunda çareyi muz yiyerek buldu! Günde 20 muz yiyerek zayıfladığını söyleyen Leanne Ratcliffe'nin eski hali ile yeni hali arasındaki fark görenleri şaşırtıyor...
Giriş Tarihi: 31.3.2018 11:20Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 11:30
Avustralyalı Freelee sabah, öğlen ve akşam sürekli muz yiyerek bir deri bir kemik kaldı. freeleethebananagirl ismiyle tanınan 29 yaşındaki Leanne Ratcliffe, diyeti ve zayıflama görüntülerini sayfasına koyunca kısa sürede fenomen oldu.