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Günde 20 muz yiyerek bambaşka biri oldu!

Kilo vermek, fit bir vücuda sahip olmak her insanın hayalidir. 29 yaşındaki de fazla kilolarından kurtulmak için uzun süre çare aradı ve en sonunda çareyi muz yiyerek buldu! Günde 20 muz yiyerek zayıfladığını söyleyen Leanne Ratcliffe'nin eski hali ile yeni hali arasındaki fark görenleri şaşırtıyor...

Giriş Tarihi: 31.3.2018 11:20 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 11:30
Günde 20 muz yiyerek bambaşka biri oldu!

Avustralyalı Freelee sabah, öğlen ve akşam sürekli muz yiyerek bir deri bir kemik kaldı. freeleethebananagirl ismiyle tanınan 29 yaşındaki , diyeti ve zayıflama görüntülerini sayfasına koyunca kısa sürede fenomen oldu.

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Günde 20 muz yiyerek bambaşka biri oldu!
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