İngiltere Rusya'nın Skripal talebini inceliyor

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Yulia Skripal ile görüşme talebinin değerlendirildiğini açıkladı. Bakanlık, bu konuda verilecek kararda, İngiltere'nin iç hukuku, uluslararası hukuk ve Yulia Skripal'in isteklerinin belirleyici olacağını kaydetti.

RUS VATANDAŞI YULİA'YA HASTANEDE ZİYARET TALEBİ

İngiliz makamları, Yulia'nın sağlık durumunun iyiye gittiğini, konuşmaya başladığını duyurmuştu. Rusya'nın Londra Büyükelçiliği, Rus vatandaşı olan Yulia'nın sağlık durumundaki iyileşme üzerine kendisini hastanede ziyaret etme talebini yinelemişti.

UÇAK KRİZİ

İngiltere ile Rusya arasındaki kriz, dün Londra'nın Heathrow Havalimanı'nda bir Rus yolcu uçağının İngiliz yetkililerce arandığı iddiasıyla yeni bir boyut kazandı.

Rus Büyükelçiliği, İngiliz sınır güvenlik ve gümrük yetkililerinin, Aeroflot'a ait Moskova-Londra seferini yapan uçakta arama yaptığını belirterek, bunu bir provokasyon olarak gördüklerini duyurmuştu.

İngiltere'den olayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

YENİ SINIR DIŞI KARARLARI

İki ülke arasındaki kriz Rusya'nın yaklaşık 50 İngiliz diplomatı daha sınır dışı etme kararının ardından tırmanmıştı. Rusya karara gerekçe olarak, ülkedeki İngiliz diplomat sayısını Rusya'nın İngiltere'deki diplomatları ile eşitleme amacını göstermişti.

Çifte ajan Skripal ile kızı Yulia'nın 4 Mart'ta Salisbury'de zehirlenmesi olayıyla ilgili İngiltere 23 Rus diplomatı, Rusya da İngiltere'ye cevap olarak 23 İngiliz diplomatı sınır dışı etmişti.

İngiltere'nin girişimleri sonucunda bazı Batı ülkeleri Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı. Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.