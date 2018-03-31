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askerleri sınırında 3 Filistinliyi yaraladı

askerlerinin sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesinde 3 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018 17:41 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 17:47
İsrail askerleri Gazze sınırında 3 Filistinliyi yaraladı

askerlerinin sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesinde 3 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığı bildirildi.

Tarihi Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen 'nün 42. yılında gerçekleştirilen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün ardından bugün Gazzeliler, dönüş hakkı ve ablukanın kaldırılması için sınır bölgelerinde gösteriler düzenledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu Refah, Han Yunus ve Gazze'de 3 kişinin yaralandığını belirtti.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında dün düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine İsrail askerlerinin gerçek mermi ile müdahale etmesi sonucu 15 Filistinli şehit olmuş, yüzlerce Filistinli yaralanmıştı.

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İsrail askerleri Gazze sınırında 3 Filistinliyi yaraladı
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