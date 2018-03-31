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'in 'sı düştü

'e ait bir insansız hava aracının 'ın üneyindeki Baraşit ve Beyt Yahun beldeleri arasındaki bölgede düştüğü belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018 11:15
İsrail'in İHA'sı düştü

'e ait bir insansız hava aracının () 'ın güney kesiminde düştüğü bildirildi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'e ait keşif amaçlı bir İHA'nın Lübnan'ın güneyindeki Baraşit ve Beyt Yahun beldeleri arasındaki bölgede düştüğü belirtildi.

Üzerinde İbranice yazıların olduğu İHA'nın fotoğrafları, bazı yerel medya organlarında yayımlandı.

Lübnan, daha önce birkaç kez İsrail tarafından hava sahasının ihlal edildiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayetlerde bulunmuştu.

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İsrail'in İHA'sı düştü
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