Papa 'cehennem yok' dedi Vatikan karıştı

İtalyan La Repubblica gazetesi, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco'nun "Cehennem yoktur" dediğini iddia etti. İbrahimi dinlerde yer alan cennet-cehennem inanışıyla çelişen iddianın tartışma yaratması üzerine Vatikan'dan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Söz konusu makalede alıntı olarak tırnak içinde verilen ifadeler, Papa'nın sözlerinin birebir dökümü olarak kabul edilemez" denildi. La Repubblica'nın kurucusu ve eski yayın yönetmeni Eugenio Scalfari, daha önce birkaç kez yaptığı gibi Papa ile sohbetini gazetede yayımladı.

PAPA'NIN ATESİT ARKADAŞI...

İtalya'da medya dünyasının en tanınmış isimlerinden olan ateist gazeteci Scalfari kendisini "Papa'nın arkadaşı" olarak tanımlıyor.