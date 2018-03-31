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'cehennem yok' dedi karıştı

Katolik Ruhani Lideri Fransuva'nın bir İtalyan gazetesine verdiği röportajda yaptığı "Cehennem aslında yok, günahkar ruhlar ortadan kaybolur" açıklaması 'ı karıştırdı

Giriş Tarihi: 31.3.2018 12:59 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 13:29
Papa 'cehennem yok' dedi Vatikan karıştı

İtalyan La Repubblica gazetesi, Katoliklerin ruhani lideri Francesco'nun "Cehennem yoktur" dediğini iddia etti. İbrahimi dinlerde yer alan cennet-cehennem inanışıyla çelişen iddianın tartışma yaratması üzerine 'dan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Söz konusu makalede alıntı olarak tırnak içinde verilen ifadeler, Papa'nın sözlerinin birebir dökümü olarak kabul edilemez" denildi. La Repubblica'nın kurucusu ve eski yayın yönetmeni Eugenio Scalfari, daha önce birkaç kez yaptığı gibi Papa ile sohbetini gazetede yayımladı.

PAPA'NIN ATESİT ARKADAŞI...

İtalya'da medya dünyasının en tanınmış isimlerinden olan ateist gazeteci Scalfari kendisini "Papa'nın arkadaşı" olarak tanımlıyor.

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Papa 'cehennem yok' dedi Vatikan karıştı
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