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halkı ’ye isyan başlattı

Giriş Tarihi: 31.3.2018
Rakka halkı YPG’ye isyan başlattı
Rusya Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen ancak ABD'nin yoğun bombardımanı nedeniyle yerle bir olan kentinde yönetimi elinde bulunduran terör örgütü 'ye karşı isyan başladığı belirtildi. Açıklamada Rakka'daki durumun kritik olduğu, kent yakınlarında ABD destekli silahlı grupların kontrolündeki bölgelerde halkın ayaklanmaya başladığı belirtildi. Rusya Genelkurmay Başkanı Sergey Rudskoy, "Neredeyse 95 bin kişinin geri döndüğü Rakka'da altyapılar tamamen yıkılmış durumda" dedi.
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Rakka halkı YPG’ye isyan başlattı
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