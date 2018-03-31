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Suudi 'dan 'a yönelik sert açıklamalar

Suudi Arabistan Veliaht prensi Muhammed Bin Selman iki hafta süren ABD ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada üzerine basının arttırılmasını istedi. , "Askeri bir çatışmadan kaçınmak için başarılı olmalıyız. Eğer yapmaya çalıştığımız şeyi başaramazsak, İran'la 10-15 yıl içerisinde savaşabiliriz" dedi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018 14:47 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 14:59
Suudi Prens Selman'dan İran'a yönelik sert açıklamalar

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Askeri bir çatışmadan kaçınmak için başarılı olmalıyız. Eğer yapmaya çalıştığımız şeyi başaramazsak, 'la 10-15 yıl içerisinde savaşabiliriz." dedi.

İRAN'A BASKININ ARTTIRILMASINI İSTEDİ

, Amerikan Wall Street Journal gazetesine verdiği mülakatta, İran'a karşı uluslararası baskının artırılması gerektiğini savundu.

Bölgede askeri bir çatışmadan kaçınmak için İran üzerindeki ekonomik ve siyasi baskının artırılması gerektiği görüşünü dile getiren Selman, aksi takdirde bir savaş ihtimalinin olduğunu iddia etti.

"İRAN'LA 10-15 YIL İÇERİSİNDE SAVAŞABİLİRİZ"

İran'a yönelik yaptırımların işe yarayacağını düşündüğünü belirten Prens Selman, "Askeri bir çatışmadan kaçınmak için başarılı olmalıyız. Eğer yapmaya çalıştığımız şeyi başaramazsak, İran'la 10-15 yıl içerisinde savaşabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Selman ayrıca, 2015 yılında Yemen'e müdahale etmemeleri durumunda, bu ülkenin Husiler ve El Kaide arasında bölüneceğini ve Riyad'ın Yemen operasyonlarının meşru olduğunu savundu.

Suudi Arabistan'daki "reformlara" ilişkin de yorum yapan Muhammed bin Selman, "Suudi Arabistan'daki ortamda artık Suudiler kendi ülkelerine bile sığmıyor. Bu sosyal reformları biraz da bundan dolayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TRUMP GÖRÜŞMESİ VE SİLAH SATIŞLARI

Öte yandan, Prens Selman'ın ülkeyi ziyareti sırasında 16 milyar dolar değerinde 36 mutabakat zaptının imzalanmasıyla ilgili ABD basınında çıkan haberlerde, söz konusu anlaşmaların dünyanın en büyük enerji şirketi olan Suudi Aramco ve ABD'li teknoloji şirketleri arasında imza altına alındığı aktarılmıştı.

TRUMP-SELMAN GÖRÜŞMESİNDE İRAN'A KARŞI ORTAK TUTUM BENİMSENMİŞTİ

Beyaz Saray'da 20 Mart'ta gerçekleşen ABD Başkanı Donald -Prens Selman görüşmesinde, iki ülke arasındaki milyarlarca dolarlık yeni silah anlaşması ve İran'a karşı ortak tutum öne çıkmıştı.

Önceki hafta ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a 3 kalemde toplam 1 milyar 76 milyon 800 bin dolarlık silah satışını daha onaylamıştı. Temaslarına 19 Mart'ta başlayan Prens Selman, ABD'nin farklı bölgelerinde temaslarını sürdürüyor.

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Suudi Prens Selman'dan İran'a yönelik sert açıklamalar
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