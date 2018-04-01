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Ankara-Washington işbirliği daha da artacak

ANKARA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018

ile ABD arasında kurulan çalışma gruplarının ikinci toplantısı 30 Mart'ta Washington'da gerçekleşmesinin sonucunda her iki tarafın ikili işbirliğini daha da artırmak için mutabık kalındığı öğrenildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan arasında yapılan görüşmede, ilişkileri etkileyen meseleleri çözüme kavuşturmaya yönelik çabaların sürdürülmede mutabık kalındığı belirtildi. Müttefikleri Türkiye ve ABD'nin ortaklık ruhu çerçevesinde, müşterek endişeleri ele almak yönündeki kararlılıklarını teyit ettiklerini belirten kaynaklar, "Toplantı, Menbiç konusunda daha önce gerçekleşen görüşmeler temelinde cereyan etmiştir. Birlikte ilerleme hususundaki kararlılıklarını teyid edildi" bilgisini verdi.

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Ankara-Washington işbirliği daha da artacak
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