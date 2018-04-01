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Atina’ya tepkisi

ANKARA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018

, 'ın kara ve denizde 446 "Natura 2000" bölgesini kapsayan konuda yasal düzenleme yapmasına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan'ın bir yasama çalışmasıyla çevre programlarını istismar ettiğine dikkat çekerek, " kayalıklarının ülkemizin egemenliği altında bulunduğundan herhangi bir şüphe bulunmadığını, ayrıca Yunanistan'ın statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları kabul etmeyeceğimizi hatırlatırız" dedi.

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Atina’ya Kardak tepkisi
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