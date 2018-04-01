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Dünya medyası ’i konuşuyor

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Giriş Tarihi: 1.4.2018
Dünya medyası Karamel’i konuşuyor

uzmanlarının protez kol taktığı isimli sincabın hikâyesi dünya medyasında geniş yer buldu. 'da bir tuzağa düşen ve kolları kesilmek zorunda kalan sincap hayvansever bilgisayar mühendisi 'in yardımıyla Aydın Üniversitesi'nde tedavi edilmişti. İngiliz Daily Mail gazetesi de bu dokunaklı habere geniş yer verdi. Sincap için seferber olan İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlileri çabaları sayesinde Karamel dünyada ilk kez protez kollara sahip olan sincap oldu. Sincabın kollarına kavuşmasını sağlayan proje Tayfun Demir ile ortopedist Mustafa Gültekin ve fizik terapi uzmanı Eylem Küçük tarafından yürütülmüştü.

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Dünya medyası Karamel’i konuşuyor
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