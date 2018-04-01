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’in katliamına ’den soruşturma çağrısı

Giriş Tarihi: 1.4.2018
İsrail’in Gazze katliamına BM’den soruşturma çağrısı

Birleşmiş Milletler () Genel Sekreteri Antonio Guterres, önceki gün 'de askerlerinin saldırılarında 17 Filistlinli'nin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan katliam hakkında 'bağımsız ve şeffaf' bir kurumun soruşturma düzenlemesi gerektiğini söyledi. İsrail işgalini protesto için düzenlenen 42'nci protestolarındaki olaylar yüzünden topraklarında bir günlük yas ilan edilirken, BM de acil toplantı yaparak şiddet olaylarını kınadı. BM Genel Sekreter Yardımcısı Taye Brook Zerihoun, Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, "Gazze'deki durumun önümüzdeki günlerde kötüleşebileceğini" söyledi ve sivillerin hedef alınmaması çağrısında bulundu.

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İsrail’in Gazze katliamına BM’den soruşturma çağrısı
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