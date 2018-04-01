İsrail’in Gazze katliamına BM’den soruşturma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, önceki gün Gazze'de İsrail askerlerinin saldırılarında 17 Filistlinli'nin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan katliam hakkında 'bağımsız ve şeffaf' bir kurumun soruşturma düzenlemesi gerektiğini söyledi. İsrail işgalini protesto için düzenlenen 42'nci Toprak Günü protestolarındaki olaylar yüzünden Filistin topraklarında bir günlük yas ilan edilirken, BM Güvenlik Konseyi de acil toplantı yaparak şiddet olaylarını kınadı. BM Genel Sekreter Yardımcısı Taye Brook Zerihoun, Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, "Gazze'deki durumun önümüzdeki günlerde kötüleşebileceğini" söyledi ve sivillerin hedef alınmaması çağrısında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU