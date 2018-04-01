İTO: 2018 Mart perakende fiyatları yüzde 1.29 arttı

Sektörler Bazında Değişim Oranları:

İndekse göre Mart 2018'de perakende fiyatlar bir önceki aya göre; giyim harcamalarında yüzde 3.85, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 3.32, gıda harcamalarında yüzde 1.75, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.91, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.28, konut harcamalarında yüzde 0.16, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.03 arttı. Aynı dönemde diğer harcamalar grubunda ise fiyat değişimi gözlemlenmedi.

GIDA MADDELERİNİN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ



Mart 2018'de toptan fiyatlar ise aylık bazda, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1.35, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1.19, madenler grubunda yüzde 0.94, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.50 arttı.

Bu dönemde gıda maddeleri grubunda yüzde 0.30 düşüş meydana geldi. 2018 Mart ayında kimyevi maddeler grubu ile mensucat grubunda ise fiyat hareketi gözlemlenmedi.