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Sivrisineği tespit edebilecek radar

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Giriş Tarihi: 1.4.2018
Sivrisineği tespit edebilecek radar
Yeni nesil silah ve askeri teknolojilere yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren 'in, 1 mil (1.6 kilometre) uzaklıktaki sivri sinekleri, kanat çırpışından tespit edebilecek bir radar üzerinde çalıştığı öne sürüldü. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; Çinli bilim insanları, sinekleri boyutlarına ve kanat çırpış frekanslarına göre tek tek ayırt edebilecek ve türlerini tespit edebilecek bir radar geliştirdi. Radarın test aşamasında olduğu ve hastalık taşıyan sinek türlerine yönelik önlem alınması alanında kullanılacağı belirtildi.
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Sivrisineği tespit edebilecek radar
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