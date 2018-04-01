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’tan ’ye yardım darbesi

’den kısa süre içerisinde çekileceğiz” diyen Başkanı , ’nin kontrol ettiği alanlarda kullanılmak üzere ayrılan 200 milyon dolarlık yardımı durdurma kararı verdi

Giriş Tarihi: 1.4.2018
Trump’tan YPG’ye yardım darbesi

Başkanı Donald 'ın, Dışişleri Bakanlığı'na, 'de ABD öncülüğündeki karşıtı uluslararası koalisyonun desteğiyle terör örgütü / 'nın kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon dolarlık yardımı dondurma talimatı verdiği bildirildi. gazetesine konuşan Amerikalı yetkililer, 'ın ABD'nin Suriye'de gelecekteki rolünü değerlendirdiğini iddia etti. Yetkililer bu değerlendirme sürecinde koalisyonun Suriye'de operasyon gerçekleştirdiği alanların istikrarı için yapılması planlanan 200 milyon dolarlık yardımın dondurulduğunu kaydetti. Gazete, yetkililerin Beyaz Saray'ın söz konusu talimatı "Trump'ın perşembe günü ABD'nin ordusunun Suriye'den çekileceğine ilişkin çıkışına paralel olarak" verdiğini belirtti. Gazete, DEAŞ karşıtı mücadelenin Suriye'de son zamanlarda çıkmaza girmesinin de Trump'ın böyle bir karar almasına neden olduğu iddiasında bulundu. Ek fon sözü eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından şubat ayında Kuveyt'te yapılan DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısı sırasında verilmişti.

ABD'DEN EK ASKER
Terör örgütü DEAŞ ile mücadele koalisyonu çerçevesinde ABD, Menbiç'te özel operasyonlar birliğini genişletti. ABD ordu sözcüsü Albay Thomas F. Veale'nin Amerika'nın Sesi'ne yaptığı açıklamada, yeni konuşlanmanın bölgedeki koalisyon askerlerinin güvenliğinin sağlanması için bir koruma önlemi olduğunu söyledi. Veale, "Koalisyon güçleri, resmi ilişkileri üzerinden, ortak bir işbirliği mekanizması oluşturuyor" dedi.

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Trump’tan YPG’ye yardım darbesi
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