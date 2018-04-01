TÜRKÖK’ten gelen ilik ‘can aşısı’ oldu

Antalya
'da 1.5 yıl önce yakalandığı lösemi hastalığının son evresinde olan 47 yaşındaki Muhammet Demirel, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'nden (TÜRKÖK
) gelen ilikle sağlık buldu. Gazipaşa'da muz üreticiliği yapan evli ve 3 çocuk babası Demirel'e kontrol için gittiği hastanede lösemi teşhisi konuldu. DIŞA BAĞIMLILIĞI ORTADAN KALDIRDI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Antalya
Eğitim ve Araştırma Hastanesi erişkin Hematoloji bölümünde tedaviye alınan Demirel'e hastalığın son evresinde olduğu için acil ilik nakli olması gerektiği belirtildi. Demirel'in kardeşleriyle doku uyumunun bulunmaması üzerine TÜRKÖK'e başvuruldu. TÜRKÖK'teki taramalarda genç bir erkeğin iliğinin Demirel ile uyumlu olduğu belirlendi. İsmi açıklanmayan donörden alınan ilik Demirel'e nakledildi. Prof. Dr. Erdal Kurtoğlu, TÜRKÖK ulusal bir ilik bankası olarak dışa bağımlılığı ortadan kaldırdı" dedi.