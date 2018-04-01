Uçak yola zorunlu iniş yaptı! Görenler hayretle izledi
Görenleri hayrete düşüren olay Kolombiya'da gerçekleşti. Gündüz saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle uçmakta olan Cessna 172 tipi uçak otoyola acil iniş yaptı. Uçağın otoyola inmesini görenler hayretle olayı izledi. Geçen yıl Guaymaral'da havalimanına inmek isteyen askeri uçak Bogota'da dağa çarpmış, kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti.
Giriş Tarihi: 1.4.2018 07:53Güncelleme Tarihi: 1.4.2018 08:01
Kolombiya'nın Boyaca yönetim bölgesine bağlı Tunja kentinden, başkent Bogota'nun kuzeyindeki Guaymaral askeri havalimanına gitmek üzere havalanan küçük bir uçak, aniden bastıran şiddetli sağanak dolayısıyla otoyola indi.