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yola zorunlu iniş yaptı! Görenler hayretle izledi

Görenleri hayrete düşüren olay 'da gerçekleşti. Gündüz saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle uçmakta olan Cessna 172 tipi otoyola acil iniş yaptı. Uçağın otoyola inmesini görenler hayretle olayı izledi. Geçen yıl Guaymaral'da havalimanına inmek isteyen askeri uçak Bogota'da dağa çarpmış, kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Giriş Tarihi: 1.4.2018 07:53 Güncelleme Tarihi: 1.4.2018 08:01
Uçak yola zorunlu iniş yaptı! Görenler hayretle izledi

'nın Boyaca yönetim bölgesine bağlı Tunja kentinden, başkent Bogota'nun kuzeyindeki Guaymaral askeri havalimanına gitmek üzere havalanan küçük bir , aniden bastıran şiddetli sağanak dolayısıyla otoyola indi.

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Uçak yola zorunlu iniş yaptı! Görenler hayretle izledi
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