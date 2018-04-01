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‘Yalnızlık’ kitabını seçen köpek yeni ev buldu

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018
‘Yalnızlık’ kitabını seçen köpek yeni ev buldu
'nın Novo Hamburgo şehrinde bulunan Feevale Üniversitesi'nin içindeki kitapçıya dalan bir sokak köpeği, dikkatle çekip aldığı kitap sayesinde kendisine yeni bir ev edindi. "Infinity Livraria" adlı kitap dükkânının sahipleri, köpeğin tüm kitapları geçerek "Terk Edilmiş Günler" isimli kitabı seçerken görüntülerini yayımlayınca, sosyal medya kullanıcıları "Bu köpeğe aradığı sevgiyi verelim" yorumları yapmaya başladı. Bulunan köpek önce aşıları ve sağlık kontrolü yapıldıktan sonra bir bakıcı evine teslim edildi.
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‘Yalnızlık’ kitabını seçen köpek yeni ev buldu
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