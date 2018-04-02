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18 bin 500 Türk’e sınır dışı tehdidi

Avusturya’da yaşayan 18 bin 500 kökenli , hükümet kararıyla sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya

Giriş Tarihi: 2.4.2018
18 bin 500 Türk’e sınır dışı tehdidi
Binlerce 'Avusturyalı Türk', sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Hükümet ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ), 18 bin 500 kişiden "Türk vatandaşı olmadıklarını" kanıtlamalarını istiyor. Trouw gazetesinin haberine göre, Türk vatandaşı olmadığını kanıtlayamayanlar Avusturya pasaportunu ve bütün haklarını kaybedecek. Avusturya'daki kökenli leri huzursuz eden gelişme, geçen yıl yapılan anayasal değişiklik referandumundan kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

95 BİN TÜRK'ÜN LİSTESİ
FPÖ'ye, kimliği belirsiz kişilerce Avusturya'da oy kullanan 95 bin Türk seçmenin isim listesi gönderildi. FPÖ, bu listede aynı zamanda Avusturya vatandaşı da olan seçmenlerin bulunup bulunmadığını öğrenmek istedi. Çünkü Avusturya'da yasak. FPÖ, listeyi Göçmenlik Bürosu'na gönderdi. Göçmen Bürosu ise, 30 Türkiye kökenli göçmenin çifte vatandaş olduğunu belgeledi.

Çifte vatandaşlığa sahip Türklerin varlığı bir sır değil. Avusturya vatandaşı olmak için başvuran herkes, önceki uyruğundan vazgeçmek zorunda. Ancak Türkiye'deki yasalar, vatandaşlıktan çıkan kişilerin bir süre sonra yeniden Türk vatandaşlığına başvurmasına izin veriyor.
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18 bin 500 Türk’e sınır dışı tehdidi
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