18 bin 500 Türk’e sınır dışı tehdidi

Binlerce 'Avusturyalı Türk', sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Hükümet ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ), 18 bin 500 kişiden "Türk vatandaşı olmadıklarını" kanıtlamalarını istiyor. Trouw gazetesinin haberine göre, Türk vatandaşı olmadığını kanıtlayamayanlar Avusturya pasaportunu ve bütün haklarını kaybedecek. Avusturya'daki Türkiye
kökenli göçmen
leri huzursuz eden gelişme, geçen yıl yapılan anayasal değişiklik referandumundan kısa bir süre sonra ortaya çıktı. 95 BİN TÜRK'ÜN LİSTESİ
FPÖ'ye, kimliği belirsiz kişilerce Avusturya'da oy kullanan 95 bin Türk seçmenin isim listesi gönderildi. FPÖ, bu listede aynı zamanda Avusturya vatandaşı da olan seçmenlerin bulunup bulunmadığını öğrenmek istedi. Çünkü Avusturya'da çifte vatandaşlık
yasak. FPÖ, listeyi Göçmenlik Bürosu'na gönderdi. Göçmen Bürosu ise, 30 Türkiye kökenli göçmenin çifte vatandaş olduğunu belgeledi. Ç
ifte vatandaşlığa sahip Türklerin varlığı
bir sır değil. Avusturya
vatandaşı olmak için başvuran
herkes, önceki uyruğundan
vazgeçmek zorunda. Ancak
Türkiye'deki yasalar, vatandaşlıktan
çıkan kişilerin bir süre
sonra yeniden Türk vatandaşlığına
başvurmasına
izin veriyor.