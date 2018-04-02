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'den 'nin 'in 'de kullanımına ilişkin soruşturma talebine ret

nin 'de 'in kullanımı nedeniyle 18 in hayatını kaybettiği şiddet olaylarına ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi talebi 'nin engeline takıldı. Bugüne kadar İsrail aleyhinde alınmış onlarca BM kararı uygulamaya geçirilemezken, yüzlercesi de işgalci terör devleti İsrail'in BM'deki hamisi tarafından engellendi. Bu durum, "Dünya beşten büyüktür" sözünün bir an önce 'in yapısının adil bir şekle kavuşmasının aciliyetini göseriyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 22:51 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 23:10
ABD'den BMGK'nin İsrail'in Gazze'de orantısız güç kullanımına ilişkin soruşturma talebine ret

'nin, 'in 'de kullanımı nedeniyle 18 in hayatını kaybettiği şiddet olaylarına ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini isteyen 'nin () talebini reddettiği bildirildi.

GK nisan ayı dönem başkanı Peru'nun BM Daimi Temsilcisi Gustavo Meza Cuadra, ülkesinin 15 üyeli konseyin bu ayki dönem başkanlığını üstlenmesi üzerine BM Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi.

SİLAHSIZ FİLİSTİNLİLERİ HEDEF GÖZETEREK KATLETTİLER

Filistinlilerin '''' yürüyüşünde Gazze'de yaşanan şiddet olaylarını değerlendiren Cuadra, BMGK'nin bu olaylar üzerine geçen cuma acil toplandığını, İsrail'in orantısız güç kullanımı nedeniyle 18 Filistinin hayatını kaybettiği şiddet olaylarına ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma talep edildiğini ancak ABD'nin buna karşı çıkması nedeniyle BMGK açıklamasının kabul edilmediğini söyledi.

Filistin'den ABD'ye BMGK'da İsrail'e kalkan olma tepkisi

İSRAİL'İN KATLİAMINA "SORUŞTURMA" TALEBİ

Gazze'de çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına ilişkin soruşturma talebi konseyin geçici üyelerinden Kuveyt'ten gelmişti.

BMGK, MYANMAR'I ZİYARET EDECEK

BM Güvenlik Konseyi'nin 20-21 Nisan tarihlerinde Irak'ı ziyaret edeceğini de belirten Cuadra, konseyin Arakanlı mültecilerin durumunu görmek için Myanmar ve Bangladeş'e de bir ziyaret gerçekleştireceklerini ve Arakan'a gitmeyi de deneyeceklerini söyledi.

İSRAİL'DEN GAZZE'YE SALDIRI!

Cuadra, Myanmar ziyaretinin tarihine ilişkin ise bilgi vermedi.

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ABD'den BMGK'nin İsrail'in Gazze'de orantısız güç kullanımına ilişkin soruşturma talebine ret
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