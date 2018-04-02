Arap Birliği Filistin için toplanacak!

Arap Birliği Filistin İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu toplantının, Filistin'in talebi doğrultusunda ve Suudi Arabistan'ın başkanlığında gerçekleşeceğini ifade etti.

Ebu Ali açıklamada, toplantıda, Filistin Toprak Günü'nün 42. yılı münasebetiyle cuma günü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlayan barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin işlediği suçlar ile Filistin topraklarında devam eden tehlikeli olayların ele alınacağını kaydetti.

Arap Birliğinin, yaşanan gelişmeleri ve Gazze sınırında 17 Filistinlinin şehit olduğu olayları yakından takip ettiğinin belirtildiği açıklamada, uluslararası toplum, İsrail'in bu ihlallerini durdurma ve bir soruşturma komisyonu kurma konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağrıldı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, barış yanlısı eylemler düzenliyor. İsrail askerlerinin, ilk günden beri eylemlere yönelik müdahaleleri sırasında 17 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi yaralandı.