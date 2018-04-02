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’dan 2 Rus diplomat ayrıldı

ve Rusya arasında devam eden casus krizinin ardından Avusturayya Dışişleri Vakanlığı'da iki Rus diplomatını sınır dışı etme kararı almıştı. Ülkeden ayrılmak için zamanı dolan Rus diplomatlar Avusturalya'dan ayrıldı

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 10:21
Avustralya’dan 2 Rus diplomat ayrıldı

Dışişleri Bakanlığı, 2 Rus diplomatın ülkeden ayrıldığını açıkladı. ve kızının zehirlenmesi olayıyla ilgili sınır dışı edilmesi kararlaştırılan Rus diplomatlar Avustralya'dan ayrıldı. Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Rusya'nın Avustralya büyükelçiliğinde görevli 2 diplomatın ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

SÜRELERİ DOLDU TERK ETTİLER

Bishop konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkeyi terk etmek için Rus Büyükelçiliği çalışanlarına 7 günlük süre verilmişti. Dün zamanları doldu ve ülkeyi terk ettiler" dedi.
Avustralya başta olmak üzere birçok ülke, eski Rus casusu Sergey Skripal ve kızının 'de sinir gazıyla zehirlenmesiyle ilgili Rus diplomatlarının bazılarını ülkelerinden çıkartma kararı almıştı.

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Avustralya’dan 2 Rus diplomat ayrıldı
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