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'dan 'Trump-Putin görüşmesi' açıklaması

Sözcüsü Sanders, Başkanı Trump ile Devlet Başkanı Putin arasında yakında yapılması muhtemel görüşme yerleri arasında Beyaz Saray'ın da olduğunu belirtti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 21:00 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 21:15
Beyaz Saray'dan 'Trump-Putin görüşmesi' açıklaması

Sözcüsü Sarah Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, Başkanı - Devlet Başkanı görüşmesine ilişkin "Başkan Trump'ın da 'taki Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesinden hemen sonra belirttiği gibi, ikili çok uzak olmayan bir gelecekte ve Beyaz Saray da dahil muhtemel yerlerden birinde görüşmeyi ele almışlardı. Şu noktada bu açıklamaya ekleyeceğimiz yeni bir gelişme yok." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray, bu açıklamasıyla Trump ile Putin arasında yakında yapılması muhtemel bir görüşmenin Beyaz Saray'da da olabileceğini kabul etmiş oldu.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Trump'ın, 20 Mart'taki telefon görüşmesinde Putin'i Beyaz Saray'a davet ettiği açıklanmıştı.

ABD yönetimi geçen hafta ABD'de görev yapan toplam 60 Rus diplomatı 'de eski bir Rus ajanının Rusya tarafından zehirlendiği iddiasının ardından sınır dışı etme kararı almıştı.

Trump, 20 Mart'taki telefon görüşmesinde ise ülkesindeki seçimleri kazanan Putin'i tebrik etmiş, Amerikan medyasında Trump'ın en yakın ulusal güvenlik danışmanlarının uyarısına rağmen Putin'i tebrik ettiği iddiaları gündeme gelmişti.

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Beyaz Saray'dan 'Trump-Putin görüşmesi' açıklaması
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