Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Diplomatları taşıyan uçaklar Moskova’da

Diplomatları taşıyan uçaklar ’da

Giriş Tarihi: 2.4.2018
Diplomatları taşıyan uçaklar Moskova’da
Batı ile arasındaki casus krizi diplomatlar üzerinden sürüyor. ABD'nin sınır dışı etme kararı aldığı Rus diplomatları taşıyan iki uçak dün Rusya'ya vardı. 60 diplomat ve aileleri dahil toplam 171 kişi iki uçakla ABD'den ayrılarak 'ya ulaştı. Bu arada, ABD'nin St. Petersburg'daki Başkonsolosluk binasındaki Amerikan bayrağının söküldüğü ve kapatıldığı kaydedildi. 20 Batı ülkesinin 133 kadar Rus sınır dışı etmesi üzerine Moskova da misilleme yaparak 60'ı Amerikalı olmak üzere farklı ülkelerden 150'den fazla diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Diplomatları taşıyan uçaklar Moskova’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN