Diplomatları taşıyan uçaklar Moskova’da

Batı ile Rusya
arasındaki casus krizi diplomatlar üzerinden sürüyor. ABD'nin sınır dışı etme kararı aldığı Rus diplomatları taşıyan iki uçak dün Rusya'ya vardı. 60 diplomat ve aileleri dahil toplam 171 kişi iki uçakla ABD'den ayrılarak Moskova
'ya ulaştı. Bu arada, ABD'nin St. Petersburg'daki Başkonsolosluk binasındaki Amerikan bayrağının söküldüğü ve kapatıldığı kaydedildi. 20 Batı ülkesinin 133 kadar Rus diplomatı
sınır dışı etmesi üzerine Moskova da misilleme yaparak 60'ı Amerikalı olmak üzere farklı ülkelerden 150'den fazla diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.