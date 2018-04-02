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Fiji’de fırtına: 4 ölü

güneyindeki ada ülkesi Fiji’de meydana gelen tropik fırtına ve ardından meydana gelen sel felaketi nedeniyle 1 kişinin kaybolduğu ve 4 kişinin öldüğü bildirildi

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 12:06 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 12:10
Fiji’de fırtına: 4 ölü

güneyindeki ada ülkesi Fiji'de meydana gelen şiddetli tropik fırtınada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

FIRTINA TAŞKINLARA YOL AÇTI

Fiji Ulusal Afet Yönetimi Merkezi tarafından yapılan açıklamada, birinci kategori fırtına olan Josie siklonunun su taşkınlarına neden olduğu ve kaybolan bir kişinin ölmüş olabileceği ifade edildi. Ada ülkesinde sel nedeniyle 74 yol kapatıldı.

Fiji servisi, tropikal siklon Josie'nin güney yönünde ilerlemesiyle birlikte Fiji ve çevresindeki adalarda öğleden sonra beklenen şiddetli yağış konusunda uyarıda bulundu.

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Fiji’de fırtına: 4 ölü
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