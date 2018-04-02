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Fukuşima'nın hizmetten çıkarılmasının maliyeti 75 milyar dolar

'da 2011 yılında deprem ve tsunami felaketi nedeniyle hasar gören Fukuşima Daiiçi i'nin hizmetten çıkarılmasının maliyeti 75 milyar dolar

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 15:39
Fukuşima'nın hizmetten çıkarılmasının maliyeti 75 milyar dolar

'da Santrali'nin hizmetten çıkarılmasının maliyetinin 75 milyar doları bulabileceği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberde, 2011'de deprem ve tsunami felaketinde ağır hasar gören Fukuşima i'nin hizmetten çıkarılmasının, Nükleer Hasar Tazminatı ve Hizmetten Çıkarma AŞ'nin (NDF) yaptığı hesaplamaya göre, 75 milyar dolara mal olmasının beklendiği ifade edildi.

2011'DE 9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN ARDINDAN RADYOAKTİF SIZINTI MEYDANA GELMİŞTİ

NDF'nin hazırladığı finansal planı hükümete sunacağı kaydedildi. Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima nükleer santralinde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.

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Fukuşima'nın hizmetten çıkarılmasının maliyeti 75 milyar dolar
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