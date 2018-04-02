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askerleri yine sivil halkı hedef aldı

askerleri, Cuma günüden bu yana abluka altındaki Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen "" eylemlerinde ateş açtı ve 11 daha Filistinliyi yaraladı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 09:02
İsrail askerleri yine sivil halkı hedef aldı

sınırında "" eylemlerinde askerlerinin açtığı ateş sonucu 11 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

İSRAİL ASKERİNİN GAZZE SALDIRISI SÜRÜYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında bugün düzenlenen eylemlerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 11 Filistinlinin yaralandığını, birinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, barış yanlısı eylemler düzenliyor. İsrail askerlerinin, ilk günden beri eylemlere yönelik müdahaleleri sırasında 17 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi yaralandı.

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İsrail askerleri yine sivil halkı hedef aldı
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