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Japonya Başbakanı Abe, Trump ile görüşecek

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, kritik - zirvesi öncesinde ile görüşeceğini duyurdu.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 11:27
Japonya Başbakanı Abe, Trump ile görüşecek

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 17-20 Nisan tarihleri arasında ile görüşmek üzere 'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Abe konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Trump'tan lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşmede Kuzey Kore'nin geçmişte kaçırdığı Japonya vatandaşları konusunu gündeme getirmesini isteyebileceğini söyledi.

Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, sınırdaki Panmunjom köyünde 27 Nisan'da bir araya gelecek. Kuzey Kore lideri Kim'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ise Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanıyor.

Kim, dün başkent Pyongyang'da sahneye çıkan Güney Koreli pop ve rock yıldızlarını izlemiş, sanatçılarla el sıkışmıştı.

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Japonya Başbakanı Abe, Trump ile görüşecek
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