Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 3-4 Nisan'da Ankara'da özellikle enerji alanındaki stratejik projeler ile Suriye de dahil olmak üzere uluslararası gündemdeki konuları ele alacağı belirtildi.



Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3-4 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'yı ziyaret edecek.

SURİYE'DEKİ DURUM MASAYA YATIRILACAK

3 Nisan'da 7. Türk-Rus Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının yapılacağı belirtilen açıklamada, "İkili ticari-ekonomik ilişkilerin durumu ve gelişme perspektifi, özellikle enerji alanındaki ortak stratejik projelerin gidişatı ele alınacak. Suriye'de terörle ortak mücadele de dahil bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konuların istişare edilmesi planlanıyor" dendi.



Açıklamada Putin ile Erdoğan'ın Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma törenine katılacağı da ifade edildi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de bir araya geleceği belirtildi.