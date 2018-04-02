Lavrov: Batı ile kavganın sorumlusu biz değiliz

Günümüzde Rusya'nın ABD, İngiltere ve diğer ülkelerle ilişkilerinin Soğuk Savaş döneminden daha kötü olduğunu söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soğuk Savaş döneminde bile kuralların olduğunu, söz konusu ülkelerin ise edep kurallarını terk ettiğini belirtti.

Moskova'da Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdül Hasan Mahmud Ali ile ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, İngiltere ve ABD'nin başı çektiği bir dizi Batılı ülkenin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesi gerekçesiyle Rus diplomatları sınırdışı etmesini değerlendirdi.

"GÜNÜMÜZDEKİ DURUM .SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDEN DAHA KÖTÜ"

Sputnik'in haberine göre; Lavrov, "Soğuk Savaş hakkında çok şey konuşuluyor. Günümüzdeki durumun klasik Soğuk Savaş döneminden daha kötü olduğu da konuşuluyor. Zira o dönemde bazı kurallar vardı, edep kuralları uygulanırdı. Ancak bugün başta İngiltere, ABD ve onları körü körüne takip eden Batılı partnerlerimiz, tüm edep kurallarını terk ederek aleni yalana ve dezenformasyona yöneldi" ifadelerini kullandı.

'SAKİN VE SOĞUKKANLI BİR YANIT VERECEĞİZ'

Lavrov'a göre Rusya, bu duruma son derece sakin ve soğukkanlı bir yanıt verecek. "Her türlü suçlamanın olgulara dayanması gerektiği konusunda ısrarcıyız. Ancak olgu bulunmadığında, öfkelerini ilişkileri desteklemek, zor durumlara çözüm bulmak, zorlukları aşmak amacıyla birtakım yollar bulmak için görevlendirilen diplomatlara yansıtıyorlar" diye devam eden Lavrov, yapılan ihraçların uydurma gerekçelere dayandığını vurguladı.

PARTNERLERİMİZ ÇOCUK OYUNLARI OYNAMAYA DEVAM EDİYOR'

Lavrov, ne kadar ileri gideceklerinin Moskova'ya bağlı olmadığını da söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Diplomaside karşılıklılık ilkesi vardır. Bu ilke halen geçerli ve tutarlı bir şekilde uygulanmaya devam edecek. Çocukluğumuzda şöyle denirdi: İlk kim başladıysa, o durmalıdır. Çocuk oyunlarını taklit etmek istemiyoruz ancak partnerlerimiz halen tam olarak bununla uğraşıyor."