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Son Dakika: yle ilgili flaş gelişme!

Son Dakika Haberi: Başbakan Yardımcısı Fikri Işık " geçici olarak taşınmıştı eninde sonunda yerine taşınacak. Çünkü orası Türk toprağı" dedi.

Giriş Tarihi: 2.4.2018 11:54 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 11:55
Son Dakika: Süleyman Şah Türbesiyle ilgili flaş gelişme!

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık TRT Haber'de katıldığı canlı yayında ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Işık, Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınacağını belirterek "Süleyman Şah Türbesi geçici olarak taşınmıştı eninde sonunda yerine taşınacak. Çünkü orası Türk toprağı" dedi.



DAEŞ TEHDİTİ YÜZÜNDEN TAŞINMIŞTI

Suriye'deki Türkiye toprağı olarak bilinen Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Şah'ın türbesi tehlikesinin ortaya çıkmasından sonra ikinci kez yerinden alınarak farklı bir noktaya taşınmıştı.

Süleyman Şah kumpası da önce ona gitmiş

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Son Dakika: Süleyman Şah Türbesiyle ilgili flaş gelişme!
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