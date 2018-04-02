Son Dakika: Süleyman Şah Türbesiyle ilgili flaş gelişme!

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık TRT Haber'de katıldığı canlı yayında Süleyman Şah Türbesi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Işık, Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınacağını belirterek "Süleyman Şah Türbesi geçici olarak taşınmıştı eninde sonunda yerine taşınacak. Çünkü orası Türk toprağı" dedi.





DAEŞ TEHDİTİ YÜZÜNDEN TAŞINMIŞTI

Suriye'deki Türkiye toprağı olarak bilinen Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Şah'ın türbesi DEAŞ tehlikesinin ortaya çıkmasından sonra ikinci kez yerinden alınarak farklı bir noktaya taşınmıştı.