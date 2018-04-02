Son dakika: Yemen’de hava saldırısı: 12 ölü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de düzenlediği hava saldırısında 7'si çocuk 12 sivil hayatını kaybetti. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in liman kenti El-Hudeyde şehrinde hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aynı aileden 7'si çocuk 12 sivil hayatını kaybetti.

SİVİLLERİN YAŞADIĞI EV TAHRİP EDİLDİ

Yerel kaynaklar, saldırıda el-Hali bölgesinde yerlerinden edilmiş sivillerin yaşadığı bir evin tahrip edildiğini belirtti. Milyonlarca sivile insani yardım ulaştırılan ülkenin en büyük limanının bulunduğu Hudeyde kenti, Husi milislerinin kontrolünde bulunuyor.

HÜKÜMET İLE HUSİLER ARASINDA YAKLAŞIK 3 YILDIR SAVAŞ DEVAM EDİYOR

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet ile Husiler arasında yaklaşık 3 yıldır devam eden savaşta en az 10 bin kişi hayatını kaybetti, 2 milyon kişi ülkelerini terk etmek zorunda kaldı.