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“ABD, Fırat’ın doğusunu ’den koparmak istiyor”

Giriş Tarihi: 3.4.2018
“ABD, Fırat’ın doğusunu Suriye’den koparmak istiyor”
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gündemi değerlendirdi. Lavrov eski Rus ajan Sergey Skripal'in zehirleme vakasında İngiliz istihbarat servisleri ile hükümetinin parmağı olabileceğini ima etti. Rus bakan konusunda ise "ABD, Fırat'ın doğusunu Suriye'den koparmak istiyor. ABD'nin özellikle bu bölgede yaptıkları konusunda endişeliyiz. Bölgeye inşa ettikleri askeri üslere kendilerine bağlı olan grupları yerleştirdiler ve onları finanse ediyorlar. ABD'nin 'Suriye'yi bölme amacımız yok' açıklamaları bizi ikna etmiyor" dedi.
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“ABD, Fırat’ın doğusunu Suriye’den koparmak istiyor”
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