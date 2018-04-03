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Çipras'tan skandal açıklaması!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, son dönemde ile Yunanistan arasında yaşanan krizle ilgili skandal bir açıklama yaptı. Çipras açıklamasında "Türkiye provokasyonlarını sıklaştırdı, ilişkileri bozuyor" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 3.4.2018 13:08 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 13:33
Çipras'tan skandal Türkiye açıklaması!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesi ile arasında son dönemde yaşanan krizlerle ilgili bir skandal açıklama daha yaptı.

Çipras, "Türkiye provokasyonlarını sıklaştırdı, ilişkileri bozuyor" ifadelerini kullandı. Çipras, dış politikadaki sorunların çözümlenmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Çipras, Türkiye'yi 'çıkmaz sokak taktiklerini' bırakmaya çağırdıklarını belirtirken, tutuklanan iki Yunan askerinin serbest bırakılmasının bir iyi niyet göstergesi olabileceğini söyledi.

DIŞİŞLERİ DÜN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dün, Yunanistan'ın "2 askeri siyasi amaç için kullanıyorlar" ifadesine sert tepki göstermişti. Yapılan açıklamada, "Devlet ciddiyeti ile bağdaşmayan ifadelerini kınıyoruz" denilmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan iki Yunan askeri hakkında yapılan basın açıklamasında kullanılan ifadelerin, Yunan makamlarının, Türkiye'ye karşı seviyesi giderek düşen bir üslup kullanmaya başladığını ortaya koyduğuna dikkat çekilmişti.

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Çipras'tan skandal Türkiye açıklaması!
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