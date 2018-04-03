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'da "kara salı" başladı

'da demiryolu, havacılık, çöp toplama ve enerji sektörü çalışanları ile öğrenciler tarafından düzenlenen ve "kara salı" olarak adlandırılan grev ve gösteriler başladı. Başta Paris olmak üzere birçok şehirde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Giriş Tarihi: 3.4.2018 13:48 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 13:51
Fransa'da kara salı başladı

Ülke genelinde bugün başlayan grev ve gösteriler nedeniyle başta Paris olmak üzere çok sayıda şehirde binlerce kilometre araç kuyruğu oluştu. Şehirler arası ve banliyö tren seferlerinde büyük aksaklıklar yaşanıyor. "Kara salı" olarak adlandırılan grev ve gösterilere demiryolu çalışanlarının yanı sıra Air France, çöp toplama, enerji sektörü çalışanlarıyla öğrenciler katılıyor

'da demiryolu, havacılık, çöp toplama ve enerji sektörü çalışanları ile öğrenciler tarafından düzenlenen ve "kara salı" olarak adlandırılan grev ve gösteriler başladı.

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Fransa'da "kara salı" başladı
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