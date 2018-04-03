İsrail, BM ile yaptığı anlaşmayı geri aldı

Netanyahu, binlerce Afrikalı sığınmacının yanı sıra çok sayıda başka sığınmacıya da İsrail'de kalma izni veren anlaşmayı dün açıkladıktan birkaç saat sonra, bu kez Facebook hesabından, anlaşmanın uygulanmasını, yeniden gözden geçirilmek üzere askıya aldığını duyurdu. Netanyahu'nun sağcı hükümeti, milliyetçi seçmen tabanından, sığınmacıların ülkeden atılması için baskıya maruz kalıyor.

SOSYAL MEDYADAN GELEN İPTAL TALEPLERİ İLE KARŞILAŞTI

BM ile yapılan anlaşmaya göre, çoğu Eritre ve Sudan'dan gelen 37,000 Afrikalı sığınmacının 16,250'si Batılı ülkelerde yerleştirilecek, diğerleri ise İsrail'de kalma hakkına sahip olacak. Kudüs'te dün yaptığı basın toplantısında BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile yapılan anlaşmayı öven Netanyahu, bundan birkaç saat sonra sosyal medyada ve önde gelen medya organlarında giderek büyüyen iptal talepleriyle karşılaştı.

Netanyahu'ya yönelen eleştiriler arasında solcuların baskısına boyun eğdiği, Tel Aviv'in güneyinde genellikle mültecilerin yaşadığı yoksul bölgenin halkına haksızlık ettiği ve etnik yapıyı değiştirdiği gibi görüşler var.

SEÇMENİNDEN KORKTU, VAZGEÇTİ

Netanyahu Facebook mesajında, "Güney Tel Aviv sakinlerinin (durumunu) dikkate alıyorum... Bu arada anlaşmanın uygulanmasını askıya alıyorum; bölgenin temsilcileriyle görüştükten sonra yeniden gözden geçirmek üzere ele alacağım" dedi. İmzalanan anlaşmanın uygulanması için beş yıl süre tanınmıştı. Netanyahu'nun anlaşmadan dönmesi genellikle seçmenini memnun etmek ve siyasi belirsizliğin yaşandığı bir dönemde desteğini zayıflatmamak için atılmış bir adım olarak görülüyor.

Dördüncü kez başbakanlık yapan Netanyahu hakkında yolsuzluk iddialarından kaynaklanan üç ayrı polis soruşturması sürüyor. İsrail yüksek mahkemesi, insan hakları gruplarının açtığı dava üzerine, sınır dışı etme uygulamasının dondurulmasına karar vermişti.

RUANDA'NIN İSRAİL'DEN MÜLTECİ ALMAKTAN VAZGEÇMESİ ÜZERİNE...

Netanyahu Facebook mesajında, Ruanda'nın İsrail'den mülteci almaktan vazgeçmesi üzerine, UNHCR ile anlaşmaya varıldığını söyledi.İsrail'in Mısır sınırından 2005 yılından bu yana yasadışı olarak 64,000 kadar Afrikalı İsrail'e girdi. Ancak İsrail'in sınıra inşa ettiği engeller, bu geçişi büyük ölçüde yavaşlattı.