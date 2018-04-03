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'den tehdit gibi açıklama

Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İsrail sunu İsrail hattında gerçekleşen ara karşı tepkinin değişmeyeceğini ve sınıra yaklaşan kişilerin hayatlarını tehlikeye sokacapını belirtti

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 17:45 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 18:04
İsrail'den tehdit gibi açıklama

Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İsrail sunun -İsrail sınırında gerçekleşen liderliğindeki kitlesel lara karşı verdiği tepkiyi değiştirmeyeceğini, sınıra yaklaşan kişilerin hayatlarını tehlikeye sokacağını söyledi.

PROTESTOLARA TEPKİ DEĞİŞMEYECEK

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, bugün Gazze yakınlarında bir İsrail toplum çiftliğine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Gazze-İsrail sınırında gerçekleşen Hamas liderliğindeki kitlesel protestolara karşı verdiği sert tepkiyi değiştirmeyeceğini, sınıra yaklaşan kişilerin hayatlarını tehlikeye sokacağını söyledi. Lieberman, önümüzdeki Cuma günü olası protesto eylemlerinde daha fazla kan döküleceği ihtimali üzerine konuşarak, "Açık temel kurallar oluşturduk ve bunları değiştirmeyi planlamıyoruz. Sınıra yaklaşan herkes hayatını tehlikeye atıyor" dedi.

İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜ İSRAİL'İ KINADI

, bugün yaptığı açıklamada, Lieberman ve İsrailli yetkilileri Filistinli protestoculara karşı gerçek mermi kullanmalarını kınadı. merkezli İslami Ulusal Kongre Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada ise, gösterilere yapılan İsrail müdahalesi kınandı. Örgüt, Arap ve İslam ülkeleri halklarını, Filistin halkının komplocuları bozguna uğratabilecek güçte olduğunu gösteren yürüyüşü desteklemeye çağırdı.
Arap Parlamentolar Birliği de İsrail askerlerinin öldürmesini ve yüzlercesini yaralamasını kınadı.
Geçtiğimiz Cuma, Filistinlilerin İsrail sınırına yakın bir bölgede gerçekleştirdikleri 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' sırasında İsrail askerlerinin saldırısında 18 Filistinli hayatını kaybederken, 500'den fazla Filistinli yaralanmıştı.

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İsrail'den tehdit gibi açıklama
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