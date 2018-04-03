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K. ’ta 110 bin Türk, vatandaşı oldu

Giriş Tarihi: 3.4.2018
Kuzey 'ta 110 bin 734 Kıbrıslı Türk, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'nden kaynaklanan hakları nedeniyle Avrupa Birliği () vatandaşlığı aldı. DHA'nın Rum medyasından aktardığı habere göre 'Kıbrıs Cumhuriyeti' pasaportu alanların sayısının 83 bin 950 kişi olduğu, Rum Nüfus Dairesi'nde kayıtlı Kıbrıslı Türk sayısının ise 175 bin kişi olduğu kaydedildi. Kıbrıs Rum tarafının AB üyeliğinden sonra vatandaşlık başvurularının arttığı belirtilen haberlerde, "Avrupa pasaportuna ve AB vatandaşlık sıfatına sahip olmanın, özellikle genç yaştaki birçok Kıbrıslı Türk için cezbedici hale geldiği" savunuldu.
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K. Kıbrıs’ta 110 bin Türk, AB vatandaşı oldu
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