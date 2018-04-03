Korkulan olmadı

Çin
'in 29 Eylül 2011'de fırlattığı uzay
istasyonu Tiangong-1 (Gök Sarayı), TSİ 03.15 civarında Dünya'ya düştü. Uzay aracının düşme ihtimalinin hesaplandığı ilk yerler arasında Türkiye
de bulunuyordu. Çin haber ajansı, istasyonun Büyük Okyanus
'un güneyinde atmosfere girer girmez yanarak infilak ettiğini açıkladı. Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Bürosu, en son yaptığı açıklamada istasyonun büyük çoğunluğunun yandığını söylese de kalıntılarının tam olarak nereye düştüğünü belirtmedi. ABD Hava Kuvvetleri de Tiangong-1'in Büyün Okyanus'un güneyinden Dünya'ya tekrar girdiğini doğruladı. Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden astrofizikçi Brad Tucker ise Tiangong-1'in kalıntılarının Tahiti'nin 100 kilometre açıklarına düştüğünü tahmin ediyor. Tucker yaptığı açıklamada kalıntıların mutlaka okyanus yüzeyine çıkacağını aktardı. Tucker, uzay istasyonunun yüzde 90'ının havada yandığını, sadece 700 kilograma denk gelen yüzde 10'unun okyanusa düştüğünü ifade etti. Kalıntıların kilometrekarelerce bir alana yayılabileceğini, insanların bunları sadece bir çöp olarak algılayabileceğini belirtti. Çin de istasyona ait büyük kalıntıların yeryüzüne inmesi ihtimalinin çok bulunmadığını söylemişti.